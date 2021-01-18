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Стамбул засыпало снегом

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Снег начал падать в выходные. Утром в "час пик" движение в городе было парализовано. Власти заявили, что было использовано 11 тонн соли для обработки дорог.
Снег - редкое в Стамбуле явление
Снег - редкое в Стамбуле явление
dailysabah.com

В Стамбуле выпал снег, значительно затруднив движение автомобильного транспорта в городе. Снегопад начался еще в субботу вечером. Большинство жителей наблюдали за редким в их регионе природным явлением только из окон, поскольку в городе действовал комендантский час из-за пандемии, пишет Daily Sabah.

После окончания карантинных ограничений стамбульцы вышли на улицы, чтобы сделать фото.

Власти города заявили, что для посыпки дорог во время снегопада использовали 11 тонн соли. На дороги вышли 1,3 тысяч единиц спецтехники. Работало около семи тысяч сотрудников служб.

Были организованы пункты обогрева и питания для 335 бездомных. Городские органы не забыли и о еде для бродячих животных.

Жителей просят не выезжать на авто на "летней" резине. 

Метеорологи отмечают, что снег и небольшой мороз продержатся в Стамбуле до вторника, 19 января. Потом в регионе потеплеет до +10.

Также мы сообщали, что в Европу пришли рекордные морозы. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, а в Германии снегопад повалил деревья.

Добавим, что в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.
 

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Теги: погода, Турция, снег, снегопад, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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