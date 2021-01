Стамбул засыпало снегом

В Стамбуле выпал снег, значительно затруднив движение автомобильного транспорта в городе. Снегопад начался еще в субботу вечером. Большинство жителей наблюдали за редким в их регионе природным явлением только из окон, поскольку в городе действовал комендантский час из-за пандемии, пишет Daily Sabah.

После окончания карантинных ограничений стамбульцы вышли на улицы, чтобы сделать фото.

Власти города заявили, что для посыпки дорог во время снегопада использовали 11 тонн соли. На дороги вышли 1,3 тысяч единиц спецтехники. Работало около семи тысяч сотрудников служб.

Были организованы пункты обогрева и питания для 335 бездомных. Городские органы не забыли и о еде для бродячих животных.

Жителей просят не выезжать на авто на "летней" резине.

In Photos | Snowfall in Istanbul



People enjoy sliding at Camlica Hill following a snowfall in Istanbul, Turkey on January 17, 2021. pic.twitter.com/CIZRQ6nmo8