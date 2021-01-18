Стамбул засыпало снегом
В Стамбуле выпал снег, значительно затруднив движение автомобильного транспорта в городе. Снегопад начался еще в субботу вечером. Большинство жителей наблюдали за редким в их регионе природным явлением только из окон, поскольку в городе действовал комендантский час из-за пандемии, пишет Daily Sabah.
После окончания карантинных ограничений стамбульцы вышли на улицы, чтобы сделать фото.
Власти города заявили, что для посыпки дорог во время снегопада использовали 11 тонн соли. На дороги вышли 1,3 тысяч единиц спецтехники. Работало около семи тысяч сотрудников служб.
Были организованы пункты обогрева и питания для 335 бездомных. Городские органы не забыли и о еде для бродячих животных.
#Istanbul, at 9am #snow #istanbukar pic.twitter.com/jdFAa7IbaY— Baba Umar (@BabaUmarr) January 18, 2021
Жителей просят не выезжать на авто на "летней" резине.
In Photos | Snowfall in Istanbul— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 18, 2021
People enjoy sliding at Camlica Hill following a snowfall in Istanbul, Turkey on January 17, 2021. pic.twitter.com/CIZRQ6nmo8
Метеорологи отмечают, что снег и небольшой мороз продержатся в Стамбуле до вторника, 19 января. Потом в регионе потеплеет до +10.
3 days of snowfall offers a picturesque view of Istanbul, curbs water shortage woes of the cityhttps://t.co/LfTHG6mdjI pic.twitter.com/7owin4gosb— DAILY SABAH (@DailySabah) January 18, 2021
Также мы сообщали, что в Европу пришли рекордные морозы. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, а в Германии снегопад повалил деревья.
Добавим, что в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.
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