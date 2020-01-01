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В Швейцарии лавина погребла десять туристов

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Тело одного из них уже нашли, еще один получил травмы. Остальных ищут спасатели с собаками и вертолетами.
В Швейцарии сошла лавина
В Швейцарии сошла лавина
policevalais.ch

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сошла лавина. Под снегом оказались десять человек. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает пресс-служба кантональной полиции.

По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб лыжник из Великобритании, еще один получил травмы.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.

Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты.

Прокуратура открыла уголовное дело.

Сегодня также сообщалось, что в России лавина сошла на горнолыжную трассу. Сход лавины был принудительным. Под снежными завалами могут находиться до 12 человек.

Ранее сообщалось, что в российском Норильске в результате схождения снежной лавины на горнолыжный курорт погибли три человека.

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Теги: Швейцария, туристы, лавина, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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