Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии новый штамм коронавируса

Комментариев: 0
Мутировавший коронавирус выявили у 35 пациентов из Баварии. Пока ученые проверяют, насколько новый вид заразен и смертоносен.
В Германии новый вид коронавируса
В Германии новый вид коронавируса
cont.ws

Новый вид коронавируса выявили у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 19 января.

Директор клиники говорит, что пока проверяют, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса. Его заместитель подчеркнул, что не нужно паниковать.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен" - говорит Франк Нидербюль.

Сейчас образцы пациентов отправили в берлинскую больницу Шарите для дальнейшего исследования.

Напомним, что ранее в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19. У женщины, переболевшей коронавирусом в марте 2020 года, ПЦР-тест снова дал положительный результат.

Также сообщалось, что в России обнаружили почти полторы тысячи мутаций COVID-19. Сейчас нет оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса, констатировали в Роспотребнадзоре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, штамм, пандемия, мутация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь