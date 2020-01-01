В Германии новый штамм коронавируса

Мутировавший коронавирус выявили у 35 пациентов из Баварии. Пока ученые проверяют, насколько новый вид заразен и смертоносен.

Новый вид коронавируса выявили у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 19 января.

Директор клиники говорит, что пока проверяют, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса. Его заместитель подчеркнул, что не нужно паниковать.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен" - говорит Франк Нидербюль.

Сейчас образцы пациентов отправили в берлинскую больницу Шарите для дальнейшего исследования.

Напомним, что ранее в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19. У женщины, переболевшей коронавирусом в марте 2020 года, ПЦР-тест снова дал положительный результат.

Также сообщалось, что в России обнаружили почти полторы тысячи мутаций COVID-19. Сейчас нет оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса, констатировали в Роспотребнадзоре.

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