В Германии новый штамм коронавируса
Новый вид коронавируса выявили у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 19 января.
Директор клиники говорит, что пока проверяют, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса. Его заместитель подчеркнул, что не нужно паниковать.
"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен" - говорит Франк Нидербюль.
Сейчас образцы пациентов отправили в берлинскую больницу Шарите для дальнейшего исследования.
Напомним, что ранее в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19. У женщины, переболевшей коронавирусом в марте 2020 года, ПЦР-тест снова дал положительный результат.
Также сообщалось, что в России обнаружили почти полторы тысячи мутаций COVID-19. Сейчас нет оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса, констатировали в Роспотребнадзоре.
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