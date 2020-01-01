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Пандемия в Украине будет "затухать" - НАН

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В ближайшие недели ожидается медленное снижение заболеваемости. Этому поспособствовало введение карантина 8 января.
Украинские ученые прогнозируют снижение заболеваемости
Украинские ученые прогнозируют снижение заболеваемости

В Украине ожидается медленное затухание заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз сделала Национальная академия наук Украины (НАН) в понедельник, 18 января.

Эксперты подчеркнули, что данные по количеству новых заражений, выздоровления и летальных случаев на прошлой неделе не говорят об ухудшении эпидемиологической ситуации. Это является результатом доработки материалов в праздничный период.

"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев", - отметили в пресс-службе НАН.

Показатель смертности остается в диапазоне 1,5-2% и "демонстрирует устойчивую динамику".

Ученые, анализируя имеющиеся у них данные, считают, что в ближайшую неделю следует ожидать возвращения поступления данных в "нормальном" режиме.

Также, уверены они, нас ждет возвращение к тенденции медленного затухания. Этому будут способствовать карантинные ограничения, введенные в Украине 8 января.

Также сообщалось, что, по мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, мир находится на грани моральной катастрофы.

 

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Теги: ученые, Вирус, эпидемия, инфекция, прогноз, Коронавирус, НАН Украины, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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