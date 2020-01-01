Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer

Причиной стала сложность хранения препарата. Сейчас власти страны ведут переговоры с Путиным относительно покупки российской вакцины.

Власти Кыргызстана отказались от вакцины Pfizer, которую стране предлагали в рамках механизма распределения COVAX, поскольку в Кыргызстане нет специальных холодильников, которые могли бы обеспечить экстремально низкую температуру. Об этом во вторник, 19 января, сообщает 24.kg со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева.

"Три дня назад нам предложили 1 миллион 200 тысяч доз вакцины Pfizer, но ее нужно хранить при минус 70 градусов. У нас нет таких холодильников - один стоит $4 тысячи, и нужны также специальные шприцы. В общем необходимо больше $2 миллионов, чтобы вакцинировать кыргызстанцев, в бюджете таких денег нет. Будем просить у программы другую вакцину, изучим холодовую цепь", - рассказал чиновник.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с правительством России относительно вакцины.

"Писали Владимиру Путину, чтобы они передали нам приемлемую вакцину - Sputnik V или Vector, которые хранятся при температуре от -2 до -18 градусов", - отметил Бейшеналиев, добавив, что такие холодильники в стране есть.

Ранее в Минздраве оценили вероятность появления COVID-вакцины Pfizer в Украине.

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