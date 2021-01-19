ЕС отдаст лишние COVID-вакцины бедным странам

В Евросоюзе хотят начать распределение препаратов раньше, чем заработает программа COVAX. ЕС планирует обеспечить вакцинами соседние страны и африканские.

В Евросоюзе готовятся создать механизм, который предоставит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с менее обеспеченными странами. Механизм может быть задействован до начала работы программы COVAX, пишет Европейская правда со ссылкой на еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес.

"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - подчеркнула она, упомянув, в частности, Западные Балканы и Африку.

При этом, добавила Кириакидес, механизм будет запущен до того, как заработает международная платформа COVAX, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира.

Евросоюз, население которого составляет 450 миллионов человек, законтрактовал около 2,3 миллионов доз препарата от коронавируса производства шести компаний.

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Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил сроки начала вакцинации.



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