В Гвинейском заливе пираты захватили 15 моряков, есть жертвы
Пираты напали на шедшее под флагом Либерии грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе. Захвачены в плен 15 членов экипажа, один погиб. Об этом сообщает компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.
По ее данным, инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе.
По данным Sputnik Азербайджан, погибшим моряком оказался уроженец Азербайджана.
"Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа – 15 моряков – взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что пираты отпустили трех членов экипажа. При этом они разобрали на судне почти все навигационные устройства и теперь оно идет практически вслепую.
Ранее сообщалось, что одесские моряки в африканском порту Касабланка отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Инцидент произошел во время выгрузки судна.
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