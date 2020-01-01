В Гвинейском заливе пираты захватили 15 моряков, есть жертвы

Пираты разобрали на судне почти все навигационные устройства, и теперь оно идет практически вслепую.

На судно Mozart напали в 98 морских милях от города Сан-Томе MarineTraffic

Пираты напали на шедшее под флагом Либерии грузовое судно Mozart в Гвинейском заливе. Захвачены в плен 15 членов экипажа, один погиб. Об этом сообщает компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

По ее данным, инцидент произошел в среду в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе.

По данным Sputnik Азербайджан, погибшим моряком оказался уроженец Азербайджана.

"Известно, что жертвой пиратов стал механик Фарман Исмаилов. Остальные члены экипажа – 15 моряков – взяты в заложники. Все они граждане Турции. Среди них есть раненые", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пираты отпустили трех членов экипажа. При этом они разобрали на судне почти все навигационные устройства и теперь оно идет практически вслепую.

Ранее сообщалось, что одесские моряки в африканском порту Касабланка отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Инцидент произошел во время выгрузки судна.

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