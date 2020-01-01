Эрдоган позвонил капитану захваченного в Гвинейском заливе судна

О захвате турецкого грузового судна, которое шло под флагом Либерии, стало известно накануне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с капитаном судна Mozart, захваченного пиратами в Гвинейском заливе, Фурканом Яреном. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА Новости.

Отмечается, что телефонный разговор между Эрдоганом и Яреном произошел дважды.

"Получив информацию о том, что корабль движется в Габон с тремя членами экипажа, пережившими атаку, президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять меры по спасению похищенного экипажа корабля", - пишет агентство.

По информации компании Dryad Global, грузовое судно Mozart шло под флагом Либерии. Пираты напали на него в 98 морских милях (181 километр) от города Сан-Томе - столицы Сан-Томе и Принсипи.

Ранее стало известно, что при захвате пиратами судна погиб уроженец Азербайджана - механик Фарман Исмаилов. Пираты также взяли 15 членов экипажа в заложники. Среди них есть раненые. Все оставшиеся моряки являются гражданами Турции.

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