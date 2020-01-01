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В Чехии открылись рестораны и пабы в знак протеста против ограничений

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Участники акций считают карантинные ограничения "ложным путем". Министрам призывают уйти в отставку.
Владельцы ресторанного бизнеса намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию"
Владельцы ресторанного бизнеса намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию"
Unsplash

Владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии возобновили работу своих заведений, несмотря на строгий запрет властей, связанный с действующими в республике жесткими социальными ограничениями из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщило Чешское радио.

Акция, считают ее участники, должна привлечь внимание властей и общественности к несущему серьезные убытки ресторанному бизнесу. Кафе, рестораны, бары и столовые закрыты в республике около трех месяцев. От этого ежедневный ущерб для них составляет примерно 414 млн крон (около €15,9 млн).

Владельцы ресторанов недовольны действиями правительства, закрывшем бары и рестораны пять месяцев назад. По их мнению, количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, несмотря на то, что рестораны не работают с октября 2020 года.
 
Кроме того, чтобы получить субсидию от правительства, заведение общепита должно указать, что не нарушало запрет на работу. Тогда как целый ряд ресторанов все-таки время от времени работали. По словам владельцев, запрет нарушался не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы выжить.
 
Владельцы ресторанного бизнеса также заявили, что намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти действующие ограничения, так как в период эпидемии коронавируса в республике проходят заседания парламента и другие мероприятия политического характера.
 
Напомним, с начала октября 2020 года в Чешской Республики рестораны и кафе могут продавать еду только на вынос, через специальное окно. Закрывались рестораны и весной прошлого года.
 
За период эпидемии коронавируса общее число инфицированных в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, достигло 933 361. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 15 270 жителей.
 
Напомним, что в середине декабря 2020 года в Чехии стартовало массовое тестирование на коронавирус.

Также сообщалось, что премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от COVID-19.

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Теги: протесты, Чехия, ресторан, бары, кафе, пабы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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