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В Азербайджане из-под завалов достают людей после взрыва газа в доме

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Взрыв прогремел в двухэтажном частном доме в городе Хырдалан. Затем в доме начался пожар, а ударная волна выбила стекла близлежащих многоэтажек.

В пригороде Баку прогремел взрыв в двухэтажном частном доме, несколько человек оказались под завалами. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев в Twitter в понедельник, 25 января.

Взрыв случился вечером в городе Хырдалан. После взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

"По предварительным данным, из-под завалов были спасены женщина средних лет и несовершеннолетняя. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы", - добавил Кабиев.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

Напомним, что ранее в китайском городе взорвался газопровод, есть жертвы. Взрыв прогремел рано утром рядом с жилым комплексом. По предварительным данным, взрыв случился из-за утечки газа.

Также сообщалось, что на Львовщине в церкви прогремел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил ожоги лица. Что стало причиной взрыва, будут разбираться правоохранители.

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Теги: газ, Азербайджан, взрыв, пострадавшие, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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