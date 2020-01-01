Пандемия повлияла на психическое здоровье людей - ВОЗ

При выходе из кризиса следует особенное внимание уделить укреплению психического здоровья общества и организовать справедливый доступ к услугам специалистов.

С начала пандемии значительно увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов. Ранее сфера охраны психического здоровья испытывала нехватку финансирования, но теперь следует выделять адекватные средства для доступа к специалистам всех нуждающихся. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

"Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился", - сообщила Вуйнович.

Она подчеркнула, что при выходе из пандемии следует уделить особенное внимание укреплению психического здоровья общества.

Представитель ВОЗ подчеркнула важность инновационных технологий оказания психологической помощи. Например, речь идет об удаленных службах охраны психического здоровья, которые могли бы информировать население с помощью телевидения.

"В целом, на протяжении многих лет в глобальном масштабе сфера охраны психического здоровья испытывала нехватку финансирования. И выделение адекватных средств необходимо для ее совершенствования и расширения доступа всех нуждающихся, особенно в свете готовности к возможным новым чрезвычайным ситуациям", - добавила Мелита Вуйнович.

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Как сообщалось ранее, ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. При этом ВОЗ должна завершить сделку с Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca.

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