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В Нигерии собака накормила молоком котенка

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В нигерийской деревне местные жители стали свидетелями, как собака накормила котенка своим грудным молоком.

В Нигерии собака накормила грудным молоком котенка. Видео опубликовало агентство Reuters в Twitter.

На кадрах ролика видно, как собака спокойно лежит на земле, а котенок сосет у нее молоко.

Видео набрало в соцсети более почти 500 тысяч просмотров и множество ретвитов.

Ранее сообщалось, что в Индии посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи каждый день "благословляет" бездомная собака.

Также, в Индии бездомная собака сразилась со львицей, облаяла ее и сбежала. 

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Теги: животные, собака, молоко, Нигерия, Котенок
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Источник: korrespondent.net

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