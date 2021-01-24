В Нигерии собака накормила молоком котенка

В нигерийской деревне местные жители стали свидетелями, как собака накормила котенка своим грудным молоком.

В Нигерии собака накормила грудным молоком котенка. Видео опубликовало агентство Reuters в Twitter.

На кадрах ролика видно, как собака спокойно лежит на земле, а котенок сосет у нее молоко.

Видео набрало в соцсети более почти 500 тысяч просмотров и множество ретвитов.

It's a most unusual sight: a kitten was spotted feeding on milk from a nursing dog in a remote village in Nigeria pic.twitter.com/imbyssZzvO — Reuters (@Reuters) January 24, 2021

Ранее сообщалось, что в Индии посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи каждый день "благословляет" бездомная собака.

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