Германия рассматривает прекращение авиасообщения из-за мутаций COVID

Так власти страны хотят остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.

Германия рассматривает прекращение международных авиаперевозок, чтобы сдержать распространение мутаций коронавируса. Об этом заявил немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер, сообщает DW в среду, 27 января.

"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - говорит Зеехофер.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций в воскресенье. Также Меркель заявила законодателям, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку эпидемия продолжается.

Напомним, что ранее в ФРГ сообщили о первом случае увольнения из-за отказа вакцинироваться. Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым положена вакцина.

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