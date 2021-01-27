Германия рассматривает прекращение авиасообщения из-за мутаций COVID
Германия рассматривает прекращение международных авиаперевозок, чтобы сдержать распространение мутаций коронавируса. Об этом заявил немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер, сообщает DW в среду, 27 января.
"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - говорит Зеехофер.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций в воскресенье. Также Меркель заявила законодателям, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку эпидемия продолжается.
Напомним, что ранее в ФРГ сообщили о первом случае увольнения из-за отказа вакцинироваться. Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым положена вакцина.
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