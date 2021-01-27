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Германия рассматривает прекращение авиасообщения из-за мутаций COVID

Комментариев: 2
Так власти страны хотят остановить распространение новых, более опасных штаммов коронавируса.
Германия думает над остановкой авиасообщения из-за мутации коронавируса
Германия думает над остановкой авиасообщения из-за мутации коронавируса
photo.airlines-inform.ru

Германия рассматривает прекращение международных авиаперевозок, чтобы сдержать распространение мутаций коронавируса. Об этом заявил немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер, сообщает DW в среду, 27 января.

"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - говорит Зеехофер.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель попросила Зеехофера изучить способы защиты страны от распространения мутаций в воскресенье. Также Меркель заявила законодателям, что она против тотального запрета на поездки, и в то же время призвала прекратить туризм, поскольку эпидемия продолжается.

Напомним, что ранее в ФРГ сообщили о первом случае увольнения из-за отказа вакцинироваться. Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым положена вакцина.

ЕС вводит сертификат о вакцинации. Что изменится

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Теги: авиация, Германия, авиаперелет, пандемия, карантин, авиаперевозки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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martissa131    27.01.2021, 12:39
Оценка:  0
martissa131
Как хорошо, что каждого из нас окружают свободные осознанные люди, которые ходят с открытыми лицами и не ведутся на провокации, стремятся к объединению!
martissa131    27.01.2021, 12:36
Оценка:  0
martissa131
"Новые штаммы" можно придумывать сколько угодно. Так можно держать людей взаперти и в наморднике хоть 10, хоть 50 лет. А выйти из этого цирка можно, только если хотя бы 90% людей (включая полицию) одновременно проснутся и перестанут следовать новым выдуманным правилам. Что очень маловероятно(
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