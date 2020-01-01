Французская фармкомпания произведет 125 млн доз вакцины Pfizer

К производству вакцины своих конкурентов компания приступит летом. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Sanofi приступит ко второй фазе испытаний своей вакцины в феврале

Французская фармацевтическая компания Sanofi произведет 125 миллион доз вакцины ее прямых конкурентов - компаний Pfizer и BioNTech, пока ее собственный препарат от коронавируса проходит испытания, пишет Интерфакс-Украина.

Производство начнется летом на заводе Sanofi во Франкфурте-на-Майне.

Условия контракта не оглашаются.

Известно, что власти Франции давили на руководство Sanofi, требуя приступить к производству "чужих" вакцин, поскольку начали испытывать проблемы с поставками препарата, при этом спрос на вакцину достаточно высокий.

Вторая фаза испытаний COVID-вакцины Sanofi и ее партнера GlaxoSmithKline из Великобритании стартует в феврале.

Как сообщалось ранее, Швеция и Pfizer спорят о количестве доз COVID-вакцины.

Добавим, в Польше зафиксирован первый случай кражи COVID-вакцины.

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