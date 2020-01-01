Жительница Литвы получила по ошибке пять доз COVID-вакцины

Медик ошибся и ввел пациентке сразу пять доз препарата от коронавируса. Теперь женщина ощущает сильную боль в месте укола. Начато расследование.

Четыре человека не получили вакцину

В Литве в Мариямпольской больнице женщине вместо одной дозы от коронавируса ввели сразу пять. Произошло это из-за врачебной ошибки, пишет Delfi.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – заявил директор медучреждения Мантас Чесна.

Он уверил, что пациентка в целом чувствует себя хорошо, только жалуется на боль в месте укола.

В результате ошибки четыре человека не получили вакцину.

Из-за инцидента началось служебное расследование.

Как мы писали ранее, в Литве у медиков после COVID-вакцинации выявили коронавирус.

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