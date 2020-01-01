В Словакии половину населения проверили на COVID-19

Тестирование было добровольным, однако, без справки в стране запрещено выходить на улицу.

В Словакии завершился третий этап общенационального тестирования на COVID-19, в рамках которого продиагностировали почти три миллиона граждан страны с населением в 5,5 миллионов. Об этом сообщает dpa со ссылкой на Минздрав Словакии.

Отмечается, что с 18 по 26 января быстрые тесты сделали 2, 95 млн словаков старше 10 лет. У 1,24% протестированных подтвердили положительный результат.

Третий этап массового тестирования в Словакии был официально добровольным. Впрочем, согласно новым правилам в стране, гражданам, которые не смогли предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, либо же документ о болезни в прошлом, запрещается до 7 февраля ходить на работу и выходить на прогулки.

Напомним, в декабре в Словакии ввели локдаун, запрещалось выходить из дому за исключением поездок на работу и посещений медучреждений.

А в середине января в Словаким стартовало повторное массовое тестирование на коронавирус.

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