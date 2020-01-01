Европе рано ослаблять карантин - ВОЗ

Только 3% населения региона переболели коронавирусом, при этом скончались уже более 700 тысяч европейцев.

В Европе пока рано ослаблять карантин - ВОЗ Getty Images

ВОЗ рекомендовала европейским странам не ослаблять карантин из-за высоких темпов распространения COVID-19 в регионе. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге на брифинге в четверг, 28 января.

Клюге подчеркнул, что в Европе только около 3% человек переболели коронавирусом и могут иметь антитела, поэтому на территории сохраняется высокий риск заражения.

"Темпы распространения (коронавируса - ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры - ред.)", - сказал Клюге.

При этом уже более 700 тысяч европейцев скончались от COVID-19.

"Он (коронавирус - ред.) сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образовании и по частным и профессиональным отношениям", - добавил Клюге.

Ранее была названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза. Американские ученые выявили связь между шизофренией и частотой летального исхода у больных коронавирусом.

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