В ЕС согласовали требования к сертификатам о COVID-вакцинации

Страны разработали рекомендации к защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности.

Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID

Страны Евросоюза разработали общие требования для сертификатов о COVID-вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы в четверг, 28 января.

Сертификаты будут использовать в медицинских целях. Среди указаний есть рекомендации по защите сертификатов от подделок для обеспечения их подлинности. Речь идет и о справах в электронной форме, которые будут находиться в европейской электронной сети eHealth Network.

Кроме того, сертификаты будут изготовлены в бумажном и электронном виде, что должно позволить использовать их свободно внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

Напомним, что ЕК возьмет под контроль экспорт всех производимых в ЕС вакцин от COVID-19. "Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки", заверили в Еврокомиссии.

Как победить и какое будущее ждать. Гейтс о COVID

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet