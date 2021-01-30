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Ультрас подожгли базу клуба Марсель

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Ультрас штурмовали базу клуба, сломали ворота и устроили пожар. Полиция применила слезоточивый газ, около 25 людей задержано.

Во Франции болельщики французского Марселя устроили пожар на базе клуба. Об этом сообщает La Provence.

Несколько сотен болельщиков использовали дымовые шашки, что стало причиной возгорания деревьев. Затем фанаты пошли на штурм и сломали ворота базы. Это произошло за несколько часов до начала матча между Марселем и Ренном.

Главный мотив протеста ультрас заключатся в желании сместить с должности президента клуба Жака-Анри Эйро.

Полиция применила слезоточивый газ, около 25 фанатов Марселя были задержаны.

Ранее сообщалось, что в стартовом туре Первой лиги чемпионата Украины по футболу на матче между Кристаллом и Николаевом в Херсоне произошла драка с участием ультрас гостевой команды.

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Теги: Франция, видео, пожар, Марсель, ультрас
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Источник: korrespondent.net

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