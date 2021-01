Ультрас подожгли базу клуба Марсель

Во Франции болельщики французского Марселя устроили пожар на базе клуба. Об этом сообщает La Provence.

Несколько сотен болельщиков использовали дымовые шашки, что стало причиной возгорания деревьев. Затем фанаты пошли на штурм и сломали ворота базы. Это произошло за несколько часов до начала матча между Марселем и Ренном.

Главный мотив протеста ультрас заключатся в желании сместить с должности президента клуба Жака-Анри Эйро.

Полиция применила слезоточивый газ, около 25 фанатов Марселя были задержаны.

More footage of the unfolding incident at Marseille’s training ground - via @mercat_om. pic.twitter.com/WnrCQ3I4jl