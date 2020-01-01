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Погибла британская певица-трансгендер Sophie

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В результате несчастного случая в Греции погибла британская певица Sophie. Она поскользнулась и упала с высоты.

В Греции погибла известная британская певица-трансгендер Sophie в результате несчастного случая. Об этом сообщает Pitchfork.

"Забралась повыше, чтобы посмотреть на полную луну, поскользнулась и упала", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Sophie сорвалась с высоты утром, 30 января, в Афинах.

Sophie дебютировала в европейских клубах в начале 2010-х годов, начав с целого ряда оригинальных синглов, в том числе сингла 2013 года Nothing More to Say. 

Ранее сообщалось, что в Москве найден мертвым комедийный актер, стенд-ап комик Александр Шаляпин. 

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Теги: смерть, Греция, певица, гибель, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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