Погибла британская певица-трансгендер Sophie

В результате несчастного случая в Греции погибла британская певица Sophie. Она поскользнулась и упала с высоты.

В Греции погибла известная британская певица-трансгендер Sophie в результате несчастного случая. Об этом сообщает Pitchfork.

"Забралась повыше, чтобы посмотреть на полную луну, поскользнулась и упала", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Sophie сорвалась с высоты утром, 30 января, в Афинах.

Sophie дебютировала в европейских клубах в начале 2010-х годов, начав с целого ряда оригинальных синглов, в том числе сингла 2013 года Nothing More to Say.

Ранее сообщалось, что в Москве найден мертвым комедийный актер, стенд-ап комик Александр Шаляпин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet