Погибла британская певица-трансгендер Sophie
В результате несчастного случая в Греции погибла британская певица Sophie. Она поскользнулась и упала с высоты.
В Греции погибла известная британская певица-трансгендер Sophie в результате несчастного случая. Об этом сообщает Pitchfork.
"Забралась повыше, чтобы посмотреть на полную луну, поскользнулась и упала", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Sophie сорвалась с высоты утром, 30 января, в Афинах.
Sophie дебютировала в европейских клубах в начале 2010-х годов, начав с целого ряда оригинальных синглов, в том числе сингла 2013 года Nothing More to Say.
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