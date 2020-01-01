Избиение украинца в Париже: предъявлены обвинения

Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Во Франции задержанным за избиение подростка из Украины Юрия в Париже предъявили обвинения, сообщает BFM TV 31 января, ссылаясь на источники.

всего были задержаны 12 человек: 1 взрослый и 11 подростков от 15 до 17 лет, но троих из них отпустили.

Пятеро из обвиняемых находятся под стражей. Их обвиняют в покушении на убийство. Еще четверо находятся под судебным надзором.

Обвинение объявили за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Ранее видео избиения украинского подростка вызвало широкий резонанс. На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

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