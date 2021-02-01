На итальянском острове запретили болеть СOVID-19

Мэр города Онифери приняла такое решение после того, как населенный пункт фактически остался без врача.

Стефания Пирас не может найти нового врача для жителей Онифери ANSA

На итальяском острове Сардиния власти городка Онифери власти издали указ, которым запретили местным жителям болеть коронавирусом СOVID-19. Такое решение приняла мэр Стефания Пирас, сообщило накануне агентство ANSA.

"Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарств, и заражаться вирусом СOVID-19", – говорится в указе.

Такое решение мэр приняла после того, как ее населенный пункт фактически остался без врача, а попытки найти нового специалиста на данную должность не увенчались успехом.

"Сейчас у нас даже нет замены, и мы не можем связаться с врачом из соседней страны, который изъявил бы готовность заменить наших, ввиду того, что они перегружены", – сказала Пирас.

По ее словам, отсутствие врача общей практики – это проблема, которая касается не только Онифери, но и других коммун острова, таких как Саруле, Олзай, Нулэ, Бенетутти.

Пирас заявила о намерении присоединиться к протестам против ситуации в сфере здравоохранения, в связи с которой граждане оказались лишены права на медицинскую помощь.

С начала пандемии на Сардинии выявили 38 731 случай заражения коронавирусом. Скончалось около тысячи человек.

Напомним, в Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом COVID-19 в начале пандемии. Он хотел освободить койко-места и пытался уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи.

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