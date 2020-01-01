Арест Навального: в Германии заговорили о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь Меркель заявил, что Берлин обсудит дальнейшие шаги со своими европейскими партнерами.

В Германии не исключают санкций за арест Навального

В правительстве Германии заявил, что считают возможными дальнейшие санкции против России после того, как суд приговорил к реальному сроку оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Он отметил, что Берлин обсудит дальнейшие шаги со своими европейскими партнерами.

Напомним, накануне вечером суд российской столицы приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима. Также политик должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Ранее Госсекретарь США осудил массовые задержания в России протестущих против ареста Навального.

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