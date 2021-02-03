В пригороде Парижа грузовик сбил двух пешеходов

На данном этапе следователи пока не видят в случившемся признаков террористического нападения.

Грузовик сбил двух пешеходов в деловом квартале Дефанс у западной окраины Парижа, один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает издание L'Internaute.

По данным местной префектуры, водитель грузовика украл транспорт, наехал на пешеходов, а потом скрылся. Полицейским удалось задержать преступника.

Случайно или намеренно было совершено ДТП неизвестно. У полиции пока нет никаких доказательств того, что происшествие могло быть терактом.

Детали происшествия выясняются.

LA D'EFENSE - Un homme vole un v'ehicule de la mairie et renverse des pi'etons.



Deux victimes : un mort, un bless'e qui a 'et'e transport'e `a l’h^opital.



L’auteur pr'esum'e a 'et'e interpell'e. Il s’agirait d’un sans-domicile fixe. pic.twitter.com/6dzRyS1G52 — Cl'ement Lanot (@ClementLanot) February 3, 2021

Напомним, в Киеве грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

А на Кубе автобус сорвался в ущелье, погибли по меньшей мере 10 человек и 24 получили ранения.

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