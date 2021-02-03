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В пригороде Парижа грузовик сбил двух пешеходов

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На данном этапе следователи пока не видят в случившемся признаков террористического нападения.

Грузовик сбил двух пешеходов в деловом квартале Дефанс у западной окраины Парижа, один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает издание L'Internaute.

По данным местной префектуры, водитель грузовика украл транспорт, наехал на пешеходов, а потом скрылся. Полицейским удалось задержать преступника.

Случайно или намеренно было совершено ДТП неизвестно. У полиции пока нет никаких доказательств того, что происшествие могло быть терактом.

Детали происшествия выясняются.

Напомним, в Киеве грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. 

А на Кубе автобус сорвался  в ущелье, погибли по меньшей мере 10 человек и 24 получили ранения.

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Теги: ДТП, смерть, Франция, Париж, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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