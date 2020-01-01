Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия открывает границы для преследуемых белорусов - СМИ

Комментариев: 0
Белорусским активистам, которым требуется защита, и ближайшим членам их семей немецкие власти упростят процесс получения визы.
Германия упростит визовый режим для белорусов
Германия упростит визовый режим для белорусов
Getty Images

Правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси.  Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание S"uddeutsche Zeitung.

Отмечается, что речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в ответ на запрос немецкого депутата от партии Зеленые Мануэля Саррацина.

"Зеленые приветствуют это решение как знак солидарности с белорусским демократическим движением", - указано в материале.

Как сообщалось, суд Минска приговорил жителя столицы Виктора Борушко к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на силовика на одной из акций протеста. При этом 32-летний протестующий находится под стражей с 18 октября 2020 года.

"На танке, БМП, с автоматом": Лукашенко готов лично защищать Беларусь

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оппозиция, Беларусь, Визы, Германия, виза, активисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь