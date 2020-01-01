Германия открывает границы для преследуемых белорусов - СМИ

Белорусским активистам, которым требуется защита, и ближайшим членам их семей немецкие власти упростят процесс получения визы.

Правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание S"uddeutsche Zeitung.

Отмечается, что речь идет о "жертвах пыток", активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в ответ на запрос немецкого депутата от партии Зеленые Мануэля Саррацина.

"Зеленые приветствуют это решение как знак солидарности с белорусским демократическим движением", - указано в материале.

Как сообщалось, суд Минска приговорил жителя столицы Виктора Борушко к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на силовика на одной из акций протеста. При этом 32-летний протестующий находится под стражей с 18 октября 2020 года.

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