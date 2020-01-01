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Под Куршевелем два человека погибли при крушении вертолета

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Вертолет упал на высоте 1,9 тысячи метров, спасательная бригада прибыла на место происшествия через 40 минут.
Возле Куршевеля разбился вертолет
Возле Куршевеля разбился вертолет
Reuters (архив)

Возле горнолыжного курорта Куршевель во Франции разбился вертолет: два человека погибли, еще троих госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter во вторник, 9 февраля.

Сообщение о крушении вертолета поступило около 17:20 по местному времени. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. При этом спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

В результате крушения вертолета два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Двое других с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Напомним, что ранее на Кубе разбился вертолет. На востоке страны потерпел крушение военный вертолет. В аварии погибло пять человек экипажа.

Также в США разбился военный вертолет. Инцидент произошел в штате Айдахо. Трое летчиков на борту совершали тренировочный полет, все они погибли.

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Теги: авиакатастрофа, Франция, вертолет, жертвы, крушение, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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