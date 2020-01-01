Жертвами ДТП в Нигерии стали девять человек

Трое нигерийцев попали в больницу, их состояние критическое. Полиция расследует причины аварии.

На юго-востоке Нигерии столкнулись грузовик и автобус, погибли девять человек. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила местная газета Vanguard.

"Авария произошла на шоссе Калабар-Иту в районе города Окуриканг, на месте погибли девять человек, еще трое находятся в критическом состоянии из-за полученных травм", - уточнили в издании.

Как сообщил глава подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Кросс Ривер Киприан Офорду, ведется расследование обстоятельств и причин ДТП.

Напомним, накануне в США столкнулись около 130 автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Причиной аварии стала наледь на трассе.

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