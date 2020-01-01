Украинский посол умер в Китае

Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в воскресенье, 14 февраля.

"Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба.