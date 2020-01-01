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Украинский посол умер в Китае

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Сергей Камышев скончался на 65 году жизни. Причиной смерти. по данным СМИ, стал инфаркт.
Камышев работал дипломатом десятки лет
Камышев работал дипломатом десятки лет
cca.com.ua

Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в воскресенье, 14 февраля.

"Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба.

Камышев начал работу в МИД еще в первые годы независимости Украины.

Дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах – возглавлял посольство Украины в Китае.

По данным СМИ, он умер от инфаркта.

Напомним, недавно умер известный украинский театральный режиссер Сергей Проскурня.

 

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Теги: Украина, МИД Украины, смерть, Китай, посол
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Источник: korrespondent.net

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