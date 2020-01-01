Чехия продлевает режим ЧС

За продление режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекал сегодня в полночь, выступили власти регионов.

В Чехии режим ЧС продлен до конца февраля

Правительство Чехии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса, еще на две недели - до конца текущего месяца. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило Чешское радио.

С таким требованием к Кабмину обратились губернаторы всех 14 регионов республики, включая мэра Праги Зденека Гржиба, которые считают, что у них недостаточно средств, чтобы противостоять пандемии на местном уровне.

"Я рад, что здравый смысл победил политиканство", - сказал в ходе внеочередного заседания премьер-министр Андрей Бабиш.

Отметим, режим ЧС в Чехии должен был прекратиться сегодня, поскольку ранее его продление не поддержал парламент республики.

По последним официальным данным, в стране инфицировано 1,09 миллиона человек, из них свыше 966 тысяч выздоровели и 18 143 - скончались от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, правительство Чехии приняло законопроект, разрешающий на год закрыть гостиницы, пансионы, рестораны и другие учреждения общепита за повторные нарушения карантина.

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