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В ЕС ведутся переговоры о паспорте вакцинации

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В Евросоюзе объяснили, чем сертификат вакцинации для привитых от коронавируса лиц отличается от паспорта.
ЕС разрабатывает сертификат для привитых от коронавируса лиц
ЕС разрабатывает сертификат для привитых от коронавируса лиц

Европейский Союз разрабатывает сертификат COVID-вакцинации, который не будет иметь силы паспорта. О последнем пока ведутся переговоры. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем (сертификат - ред.), будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - уточнила Кириакидес.

Таким образом, добавила она, сертификат не будет давать никаких привилегий.

Что касается вопроса о паспорте COVID-вакцинации, то еврокомиссар отметила, что о нем ведутся переговоры в рамках Всемирной организации здравоохранения, поскольку этот документ должен быть разработан на глобальном уровне.

"Решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - резюмировала Кириакидес.

Напомним, ранее в ВОЗ выступили против введения государствами паспортов вакцинации для путешественников. В организации заявили, что такое решение является преждевременным.

ЕС вводит сертификат о вакцинации. Что изменится

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Теги: ЕС, Евросоюз, паспорт, сертификация, Коронавирус, Еврокомиссар
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Источник: korrespondent.net

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