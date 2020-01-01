В ЕС ведутся переговоры о паспорте вакцинации

В Евросоюзе объяснили, чем сертификат вакцинации для привитых от коронавируса лиц отличается от паспорта.

Европейский Союз разрабатывает сертификат COVID-вакцинации, который не будет иметь силы паспорта. О последнем пока ведутся переговоры. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в воскресенье, 14 февраля.

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем (сертификат - ред.), будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - уточнила Кириакидес.

Таким образом, добавила она, сертификат не будет давать никаких привилегий.

Что касается вопроса о паспорте COVID-вакцинации, то еврокомиссар отметила, что о нем ведутся переговоры в рамках Всемирной организации здравоохранения, поскольку этот документ должен быть разработан на глобальном уровне.

"Решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - резюмировала Кириакидес.

Напомним, ранее в ВОЗ выступили против введения государствами паспортов вакцинации для путешественников. В организации заявили, что такое решение является преждевременным.

ЕС вводит сертификат о вакцинации. Что изменится

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