На Занзибаре застряли 180 туристов из Украины

Некоторые туристы пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье таки предоставили, были поселены в плохих условиях.

Туристы сначала ночевали на улице и спали на траве Алексей Беспалов / BBC Украина

Около 180 туристов из Украины не могут покинуть остров Занзибар у берегов Африки из-за поломки самолета. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Twitter в понедельник, 15 февраля.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", – написал Николенко.

В свою очередь ВВС Украина сообщает, что речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени. Среди застрявших на острове есть и граждане Беларуси.

Некоторые туристы пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье таки предоставили, были поселены в плохих условиях.

"Мы сначала ночевали на улице, спали на траве, а затем группу пассажиров, в которой я был, заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с местным клубом и борделем", – рассказал один туристов Алексей Беспалов.

Сегодня, по его словам, пассажиров все же стали развозить в другие отели группами по 20-30 человек.

"Тыкаемся по отелям, везде антисанитария, люди с детьми спят, где придется. Точной информации (о вылете – ред.) нет. Задержка каждые 2:00", – пожаловался другой пассажир рейса по имени Евгений.

В свою очередь туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия. Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержку с вылетом – коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.

Утверждается, что на 15 февраля на табло местного аэропорта вообще нет рейса из Занзибара. Ближайший рейс из Занзибара – 16 февраля в 12:50.

Cмотрите фотогалерею: На Занзибаре застряли 180 туристов из Украины

Ранее сообщалось, что на острове Занзибар избили граждан Украины. У них отобрали ценные вещи по пути в отель. Стоимость украденного имущества оценивается в 6 тысяч долларов.

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