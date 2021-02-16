В Греции мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации

Смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком, считают врачи.

В Греции используется вакцина компаний Pfizer и BionTech

В Греции 85-летний мужчина скончался спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Neakriti.gr.

Инцидент произошел в университетской больнице города Ираклион на Крите. После вакцинации мужчина сидел в приемной, когда внезапно ему стало плохо. Медики сделали ему сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.

Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

Как известно, в Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

Ранее сообщалось, что Греция пообещала Украине помочь с COVID-вакциной. Об этом на прошлой неделе договаривались президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Украины Владимир Зеленский.

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