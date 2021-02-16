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В Греции мужчина умер через восемь минут после COVID-вакцинации

Комментариев: 1
Смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком, считают врачи.
В Греции используется вакцина компаний Pfizer и BionTech
В Греции используется вакцина компаний Pfizer и BionTech

В Греции 85-летний мужчина скончался спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Neakriti.gr.

Инцидент произошел в университетской больнице города Ираклион на Крите. После вакцинации мужчина сидел в приемной, когда внезапно ему стало плохо. Медики сделали ему сердечно-легочную реанимацию и намеревались перевести в реанимацию, однако пенсионер скончался раньше.

По предварительным данным, смерть мужчины не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. Врачи считают, что внезапная смерть совпала с моментом вакцинации.

Тем не менее будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

Как известно, в Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

Ранее сообщалось, что Греция пообещала Украине помочь с COVID-вакциной. Об этом на прошлой неделе договаривались президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: смерть, вакцина, Греция, пенсионер, вакцинация, умер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
qwsdcvnm    16.02.2021, 12:46
Оценка:  0
qwsdcvnm
Хороший вирус, мне он нравится. Количество дураков уменьшится в мире. В перспективах конечно нарожают новых дебилов быстро. Но хоть без этих дальше.
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