В Нигерии боевики напали на колледж и захватили сотни заложников
Вооруженные люди напали на общежитие колледжа ночью, захватив в заложники учащихся и преподавателей. Один человек убит, есть раненые. Нескольким удалось сбежать.
В нигерийском городе Кагара на западе страны группа вооруженных людей захватила государственный колледж и похитила несколько сотен студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать, сообщает Express.
Местные СМИ сообщают, что во время нападения один студент был убит, несколько учащихся ранены.
Известно также, что боевики "были одеты как солдаты" и ворвались в общежитие ночью.
Точное число похищенных людей уточняется.
До этого стало известно, что в Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек.
Также Korrespondent.net писал, что в Афганистане напали на автомобили миссии ООН, пять погибших.
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