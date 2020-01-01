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Названы сроки поставок вакцин по механизму COVAX

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ВОЗ ожидает, что около 145 стран-участниц программы получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.
Поставки вакцины от COVID по механизму COVAX начнутся в конце февраля
Поставки вакцины от COVID по механизму COVAX начнутся в конце февраля
ВОЗ

Поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. Об этом сообщает The Guardian в среду, 17 февраля.

ВОЗ после одобрения вакцины AstraZeneca рассчитывает на начало поставок в рамках COVAX.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", - сказано в заявлении.

Как ожидает организация, около 145 стран-участниц COVAX получить дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. При этом поставки вакцины будут осуществляться траншами.

Напомним, что ЕС дополнительно закупит вакцины Moderna и Pfizer. Общее количество дополнительных препаратов от коронавируса для ЕС составит 500 млн доз. Они будут закуплены в 2021-2022 годах.

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Теги: вакцина, ВОЗ, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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