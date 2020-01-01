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В Индии приняли на вооружение новый танк

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Новая версия танка Mk-1A получила 71 улучшение по сравнению с более ранней модификацией. Вооруженные силы Индии заказали 118 единиц нового танка.
Индийский танк Arjun Mk 1A
Индийский танк Arjun Mk 1A
twitter.com/narendramodi

В Индии прошла церемония передачи индийским вооруженным силам танка Arjun Mk 1A собственного производства. Об этом сообщает The Indian Express.

Вооруженные силы Индии уже заказали 118 единиц этой модификации танка. Версия Mk-1A получила 71 улучшение по сравнению с более ранней версией.

В новом танке доработали 120-миллиметровую пушку для применения боеприпасов новых типов. Снаряды в боеукладке теперь размещаются в индивидуальных защищенных контейнерах. 

Arjun Mk 1А оснащен динамической защитой индийского производства и улучшенной композитной броней. Также улучшены панорамные прицелы командира и наводчика с внедрением системы автоматического сопровождения цели.

Ранее сообщалось, что в РФ провели испытания легкого плавающего танка Спрут-СДМ1 в акватории Черного моря.

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Теги: армия и вооружение, Индия, видео, фото, танки
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Источник: korrespondent.net

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