Самая дорогая овчарка в мире ушла с молотка за $38 тысяч
Годовалое животное попало в Книгу рекордов Гиннеса, побив рекорд цены на онлайн-торгах в Британии.
Бордер-колли по кличке Ким из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире. Собаку продали на онлайн-аукционе Farmers Marts 3 февраля за рекордные 38,8 тысячи долларов, сообщает сайт Guinness World Records.
Отмечается, что высокая цена Ким особенно примечательна, учитывая ее возраст – торги состоялись за день до того, как собаке исполнился год.
Фермер Дьюл Дженкинс, воспитавший Ким, подчеркнул, что ее интеллект соответствует уровню развития трехлетней овчарки.
"Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работе на ферме", – уточнил бывший хозяин собаки.
Фото: guinnessworldrecords.com
Предыдущий рекорд принадлежал валлийской овчарке по имени Хна, проданной за 26 тысяч долларов в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что кошка Нала стала рекордсменкой Книги Гиннеса из-за популярности в Instagram.
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