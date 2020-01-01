Самая дорогая овчарка в мире ушла с молотка за $38 тысяч

Годовалое животное попало в Книгу рекордов Гиннеса, побив рекорд цены на онлайн-торгах в Британии.

Бордер-колли по кличке Ким из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире. Собаку продали на онлайн-аукционе Farmers Marts 3 февраля за рекордные 38,8 тысячи долларов, сообщает сайт Guinness World Records.

Отмечается, что высокая цена Ким особенно примечательна, учитывая ее возраст – торги состоялись за день до того, как собаке исполнился год.

Фермер Дьюл Дженкинс, воспитавший Ким, подчеркнул, что ее интеллект соответствует уровню развития трехлетней овчарки.

"Она делала все. Пасла скот и овец. Была готова к любым испытаниям и работе на ферме", – уточнил бывший хозяин собаки.

Фото: guinnessworldrecords.com

Предыдущий рекорд принадлежал валлийской овчарке по имени Хна, проданной за 26 тысяч долларов в октябре 2020 года.