Иерусалим засыпало снегом. Фоторепортаж

Снег шел всю ночь, движение транспорта ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют похолодание.

В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег, который падал всю ночь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Общественный транспорт работает с задержками, движение ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и похолодание.

Многие жители Иерусалима радуются выпавшему снегу и вышли на улицы играть в снежки и лепить снеговиков.

Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN — Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021

Ранее сообщалось, что в Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается "цветение" снега, он стал розовым и зеленым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet