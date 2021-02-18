Иерусалим засыпало снегом. Фоторепортаж
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег, который падал всю ночь. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Общественный транспорт работает с задержками, движение ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и похолодание.
Многие жители Иерусалима радуются выпавшему снегу и вышли на улицы играть в снежки и лепить снеговиков.
Cмотрите фотогалерею: Иерусалим засыпало снегом. Фоторепортаж
#NoticiasIsrael | #nieve en #jerusalem |#israel #israeltiktok #snow #jerusalenesmihogar #jerusalenmusica pic.twitter.com/QXus9dn3l9— Coalici'on Israel (@CoalicionIsrael) February 18, 2021
Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN— Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021
Ранее сообщалось, что в Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается "цветение" снега, он стал розовым и зеленым.
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