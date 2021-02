Иерусалим засыпало снегом. Фоторепортаж

В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег, который падал всю ночь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Общественный транспорт работает с задержками, движение ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и похолодание.

Многие жители Иерусалима радуются выпавшему снегу и вышли на улицы играть в снежки и лепить снеговиков.

Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN