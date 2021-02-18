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Иерусалим засыпало снегом. Фоторепортаж

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Снег шел всю ночь, движение транспорта ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют похолодание.
Снегопад в Иерусалиме
Снегопад в Иерусалиме

В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег, который падал всю ночь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Общественный транспорт работает с задержками, движение ограничено на въездах и выездах из города. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и похолодание.

Многие жители Иерусалима радуются выпавшему снегу и вышли на улицы играть в снежки и лепить снеговиков.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается "цветение" снега, он стал розовым и зеленым.

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Теги: Израиль, снегопады, видео, снег, Иерусалим, фоторепортаж, непогода
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Источник: korrespondent.net

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