В Ватикане предупредили сотрудников об увольнении за отказ вакцинироваться

Тем, кто не может пройти вакцинацию по состоянию здоровья, могут предоставить другую должность с сохранением зарплаты, даже если это будет понижением в должности.

В Ватикане предупредили сотрудников, что они рискуют потерять работу, если откажутся от вакцинации без уважительных причин для здоровья. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Reuters.

В указе кардинала Джузеппе Бертелло говорится, что вакцинация является "ответственным выбором" из-за риска причинения вреда другим людям.

В Ватикане, самом маленьком государстве в мире, занимающем 43 га земли, работает несколько тысяч человек. Его программа вакцинации началась в январе, и 84-летний Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку.

В указе на семи страницах говорится, что тем, кто не может пройти вакцинацию по состоянию здоровья, может быть предоставлена другая должность, предположительно, на которой они будут контактировать с меньшим количеством людей, но они будут получать такую же плату, даже если это будет понижением в должности.

В то же время документ подчеркивает, что те, кто отказывается пройти вакцинацию без достаточных оснований, подпадут под действие специального положения закона 2011 года о правах и обязанностях сотрудников.

Одна из статей закона гласит, что сотрудники, отказывающиеся от "превентивных мер", могут подвергнуться "разной степени последствий, которые могут привести к увольнению".

Напоним, 84-летний Папа Франциск был одним из первых, кто получил прививку в Ватикане в середине января.

Ранее Папа Франциск заявил, что намерен вакцинироваться и считает это моральным долгом каждого.

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