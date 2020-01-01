Пользователю Сети грозит до 15 лет тюрьмы за угрозы властям Чехии

Злоумышленник признал вину и дал показания, согласно которым он добивался, чтобы власти не продлевали карантин после 14 февраля.

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В Чехии возбуждено дело об угрозе организации теракта в отношении мужчины, который в соцсети грозился убить членов правительства. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики Ярослава Ибегея.

"Криминалисты из Национального центра борьбы с организованной преступностью 16 февраля 2021 года возбудили уголовное преследование мужчины, который 11 и 12 февраля 2021 года в социальной сети ВКонтакте разместил посты с угрозами физической ликвидации членов правительства Чехии. Свои угрозы он сопроводил фотографиями со сценами насилия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что злоумышленник признал вину и дал показания по делу. Так, он объяснил следователям, что своим сообщением добивался того, чтобы правительство не продлевало карантин, срок которого истекал 14 февраля, до конца этого месяца.

По словам Ибегея, мужчина находится на свободе. В случае подтверждения вины ему грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

Напомним, правительство Чешской Республики по требованию региональных властей в последний момент продлило режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекал 14 февраля, до марта.

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