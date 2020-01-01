В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли и двое получили ранения из-за трех взрывов в Афганистане.

В афганской столице Кабуле произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек, еще двое были ранены. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацеленный на полицейский транспорт, раздался через два часа.

Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, на прошлой неделе в Афганистане напали на автомобили миссии ООН, пять человек погибло.

Ранее в Афганистане при авиаударе погибли 18 талибов. Военные самолеты нанесли удары по лагерю боевиков в районе Шерзад восточной провинции Нангархар.

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