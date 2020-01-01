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Европу накроет пылью из Сахары

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Желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию, вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.
Желтые облака над Швейцарией
Желтые облака над Швейцарией
 
Шлейф из пыли и песка движется в сторону Европы из пустыни Сахара, он вскоре окажется над Францией и Испанией, сообщает служба Copernicus.
 
По данным центра, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.
 
Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.
 
Напомним, что в начале февраля небо над городами Европы уже окрашивалось в оранжевый цвет, когда циклон принес песок из пустыни Сахара
 
 
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Теги: Европа, пустыня, песок, сахара
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Источник: korrespondent.net

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