В ЕС анонсировали санкции по Навальному

Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.

Евросоюз вероятней всего введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью, сообщает в понедельник, 22 февраля, DW.

Он отметил, что Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Слова Ассельборна прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.

Новые санкционные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

В свою очередь, глава российской миссии при ЕС Владимир Чижов заверил, что Москва "будет готова ответить" в случае новых "нелегитимных односторонних" мер. Решения ЕС по России являются "нелогичными и поразительно политизированными", приводят СМИ слова Чижова.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством.

По информации Bloomberg, Рааб укажет на "позорное обращение" с оппозиционером Алексеем Навальным и предупредит, что Россия не выполняет своих международных обязательств.

Напомним, 17 февраля ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые и российские власти должны его исполнить.

Однако российский суд отказался отменить приговор Навальному и оставил в силе решение суда первой инстанции о реальном сроке, сократив его на полтора месяца.

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