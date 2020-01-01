Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британский штамм коронавируса завезли уже в 100 стран

Комментариев: 0
Другие новые мутации COVID также активно распространяются по миру, хоть и не такими темпами, как британская.
Новые мутации активно распространяются по миру
Новые мутации активно распространяются по миру

Мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, зафиксировали уже в 101 стране. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля о случаях заражения "британским" вариантом коронавируса заявила 101 страна, причем семь из них - за последнюю неделю.

Тем временем, вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, - выявлено всего в 51 стране, из которых в пяти - за отчетный период.

Штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Бразилии и Японии - в 29 странах, из которых в восьми - за последнюю неделю.

В отчете ВОЗ указано также, что количество зарегистрированных новых случаев заболевания в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Количество новых летальных случаев также продолжает снижаться за предыдущие три недели: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тыс. новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что вакцины малоэффективны против африканского штамма COVID, который, к слову, уже выявили в соседней Польше.

Главной мишенью нового штамма COVID является сердце - ученый

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВОЗ, штамм, пандемия, мутация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь