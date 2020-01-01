Британский штамм коронавируса завезли уже в 100 стран

Другие новые мутации COVID также активно распространяются по миру, хоть и не такими темпами, как британская.

Мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, зафиксировали уже в 101 стране. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля о случаях заражения "британским" вариантом коронавируса заявила 101 страна, причем семь из них - за последнюю неделю.

Тем временем, вариант коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, - выявлено всего в 51 стране, из которых в пяти - за отчетный период.

Штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Бразилии и Японии - в 29 странах, из которых в восьми - за последнюю неделю.

В отчете ВОЗ указано также, что количество зарегистрированных новых случаев заболевания в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Количество новых летальных случаев также продолжает снижаться за предыдущие три недели: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тыс. новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что вакцины малоэффективны против африканского штамма COVID, который, к слову, уже выявили в соседней Польше.

Главной мишенью нового штамма COVID является сердце - ученый

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