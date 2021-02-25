В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады

Протестующие против Никола Пашиняна перекрыли центральный проспект и готовятся провести там ночь.

В столице Армении Ереване протестующие против премьера Никола Пашиняна перекрыли центральный проспект Баграмяна, где расположены правительственные здания. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил представитель оппозиции Вазген Манукян.

Он отметил, что протестующие готовятся провести ночь на проспекте Баграмяна.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил, что в Армении ситуация управляема после попытки военного переворота.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Армении требуют отставки Никола Пашиняна и его правительства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet