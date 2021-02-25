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В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады

Комментариев: 3
Протестующие против Никола Пашиняна перекрыли центральный проспект и готовятся провести там ночь.
Протесты в Ереване
Протесты в Ереване
Кавказский Узел

В столице Армении Ереване протестующие против премьера Никола Пашиняна перекрыли центральный проспект Баграмяна, где расположены правительственные здания. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил представитель оппозиции Вазген Манукян.

Он отметил, что протестующие готовятся провести ночь на проспекте Баграмяна.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил, что в Армении ситуация управляема после попытки военного переворота.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Армении требуют отставки Никола Пашиняна и его правительства.

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Теги: Оппозиция, протесты, видео, Армения, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    25.02.2021, 17:42
Оценка:  +2
Woodbrother
Жители бывшей армении очень похожи на рассиан. Скоро в ихнем армянском бантустане жрать будет нечего, а они все тоскуют о чужих землях. Дебилы !
neeertcer    25.02.2021, 17:25
Оценка:  -22
neeertcer
Почему до сих пор молчит очкастый упорыш,глава нашего MUДа,п-ан(ус)Хyйснеба?Где осуждение?
Woodbrother    25.02.2021, 17:42
Оценка:  +1
Woodbrother
На бывшую армению всем наплевать.
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