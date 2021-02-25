В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады
В столице Армении Ереване протестующие против премьера Никола Пашиняна перекрыли центральный проспект Баграмяна, где расположены правительственные здания. Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил представитель оппозиции Вазген Манукян.
Он отметил, что протестующие готовятся провести ночь на проспекте Баграмяна.
Cмотрите фотогалерею: В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады
Ереван сейчас pic.twitter.com/fzGQf7VoTM— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) February 25, 2021
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян заявил, что в Армении ситуация управляема после попытки военного переворота.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Армении требуют отставки Никола Пашиняна и его правительства.
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