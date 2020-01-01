Мужчина выжил в открытом океане благодаря мусору

Видам Перевертилов 14 часов провел в воде без спасательного жилета, цепляясь за мусор, который оказался рыбацким буем.

Моряк Видам Перевертилов упал за борт грузового корабля в Тихом океане и 14 часов провел на плаву, держась за мусор. О необычной истории соощает ВBC News

Отмечается, что на 52-летнем мужчине не было спасательного жилета. После падения в воду он принял решение подплыть к "черной точке", которая находилась на расстоянии нескольких километров.

Она оказалась брошенным рыбацким буем и помогла ему выжить.

"Он не был ни к чему привязан, это был просто кусок морского мусора", – рассказал сын моряка Марат.

Он также уточнил, что его отец – литовский инженер компании Silver Supporter, занимающейся перевозками, почувствовал недомогание после смены и вышел на палубу подышать воздухом. Вероятно, мужчина потерял сознание и упал за борт.

Прошло около шести часов, пока экипаж заметил пропажу инженера. После этого команда определила его приблизительное местонахождение и передала информацию по радиосвязи другим судам.

В итоге Перевертилова нашел имеенно его корабль. По словам сына, Видам "выглядел примерно на 20 лет старше и очень устал".

Ранее сообщалось, что новозеландка двое суток дрейфовала на лодке в Эгейском море и выжила благодаря небольшому запасу леденцов

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