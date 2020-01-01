Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчина выжил в открытом океане благодаря мусору

Комментариев: 0
Видам Перевертилов 14 часов провел в воде без спасательного жилета, цепляясь за мусор, который оказался рыбацким буем.
Моряк 14 часов провел в открытом океане
Моряк 14 часов провел в открытом океане
pixabay.com
 
Моряк Видам Перевертилов упал за борт грузового корабля в Тихом океане и 14 часов провел на плаву, держась за мусор. О необычной истории соощает ВBC News.
 
Отмечается, что на 52-летнем мужчине не было спасательного жилета. После падения в воду он принял решение подплыть к "черной точке", которая находилась на расстоянии нескольких километров.
 
Она оказалась брошенным рыбацким буем и помогла ему выжить.
 
"Он не был ни к чему привязан, это был просто кусок морского мусора", – рассказал сын моряка Марат.
 
Он также уточнил, что его отец – литовский инженер компании Silver Supporter, занимающейся перевозками, почувствовал недомогание после смены и вышел на палубу подышать воздухом. Вероятно, мужчина потерял сознание и упал за борт.
 
Прошло около шести часов, пока экипаж заметил пропажу инженера. После этого команда определила его приблизительное местонахождение и передала информацию по радиосвязи другим судам.
 
В итоге Перевертилова нашел имеенно его корабль. По словам сына, Видам "выглядел примерно на 20 лет старше и очень устал".
 
Ранее сообщалось, что новозеландка двое суток дрейфовала на лодке в Эгейском море и выжила благодаря небольшому запасу леденцов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: океан, корабль, мусор, Тихий океан, спасение, моряк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь