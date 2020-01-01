В Турции две украинки серьезно пострадали в ДТП - СМИ

Обе женщины госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние оценено как тяжелое.

В районе Алании турецкой провинции Анталия пикап с пятью лицами в салоне скатился с 50-метровой скалы, пострадали две гражданки Украины. Об этом сообщило издание Akit.

Отмечается, что авария случилась в субботу. Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак.

По данным издания, обе украинки были госпитализированы в больницу, их состояние оценено как тяжелое.

Ранее в центральной части Турции произошла дорожная авария с автобусом. Жертвами ДТП стали пять человек-граждан республики, еще 38 - получили ранения.

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