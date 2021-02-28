В Мексике при нападении боевиков погибли 11 человек

Группа боевиков на автомобиле подъехала к жилому дому в городе Тонала и открыла огонь по прохожим.

На западе Мексики 11 человек погибли и еще двое получили ранения в результате нападения вооруженных лиц в городе Тонала штата Халиско. Об этом сообщает Синьхуа.

В заявлении прокуратуры штата указано, что вчера во второй половине дня группа боевиков на автомобиле подъехала к жилому дому в городе Тонала и открыла огонь по прохожим. Затем стрелки скрылись с места инцидента.

Сейчас правоохранительные органы уже начали расследование произошедшего. Идет работа по установлению личностей жертв атаки.

Известно, что в штате Халиско действует мощная преступная группировка региона – Картель Нового поколения Халиско.

Ранее в штате Халиско неизвестные бросили в жилой дом несколько гранат, что привело ко взрыву, в том числе, газового баллона и пожару. Погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

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