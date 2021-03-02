Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии снова начал извергаться вулкан Этна

Комментариев: 0
Вулкан начал выбрасывать "вулканические бомбы" и пепел. Части камней повредили автомобили в близлежащих городах и поселках. Был закрыт международный аэропорт.
Пепел засыпал взлетно-посадочную полоса аэропорта Катании
Пепел засыпал взлетно-посадочную полоса аэропорта Катании

На острове Сицилия в Италии началось извержение вулкана Этна. Это восьмое за две недели повышение вулканической активности, сообщает агентство ANSA.

Вулкан начал выбрасывать в небо крупные части лавы и столб пепла. Части вулканического камня были обнаружены в нескольких населенных пунктах.

Камни упали на авто, повредив их. В некоторых регионах из-за пепла затруднено автомобильное движение.

Извержение вынудило руководство аэропорта Катании на Сицилии закрыть взлетно-посадочную полосу во вторник, 2 марта. Об этом говорится в Twitter аэропорта.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - говорится в сообщении.

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе и за ним постоянно наблюдают специалисты Национального института геофизики и вулканологии.

Как правило, его активность не представляет опасности населению.

До этого мы писали об извержении вулкана на Суматре. Там проснулся вулкан Синабунг. Власти острова объявили второй уровень опасности.

Добавим, что в феврале начал извергаться на глазах туристов вулкан Фуэго в Гватемале.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, Извержения вулканов, вулкан, Этна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь