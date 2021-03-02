В Италии снова начал извергаться вулкан Этна
На острове Сицилия в Италии началось извержение вулкана Этна. Это восьмое за две недели повышение вулканической активности, сообщает агентство ANSA.
Вулкан начал выбрасывать в небо крупные части лавы и столб пепла. Части вулканического камня были обнаружены в нескольких населенных пунктах.
Камни упали на авто, повредив их. В некоторых регионах из-за пепла затруднено автомобильное движение.
Извержение вынудило руководство аэропорта Катании на Сицилии закрыть взлетно-посадочную полосу во вторник, 2 марта. Об этом говорится в Twitter аэропорта.
"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - говорится в сообщении.
Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе и за ним постоянно наблюдают специалисты Национального института геофизики и вулканологии.
Как правило, его активность не представляет опасности населению.
This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021
It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8
До этого мы писали об извержении вулкана на Суматре. Там проснулся вулкан Синабунг. Власти острова объявили второй уровень опасности.
Добавим, что в феврале начал извергаться на глазах туристов вулкан Фуэго в Гватемале.
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