В Италии снова начал извергаться вулкан Этна

На острове Сицилия в Италии началось извержение вулкана Этна. Это восьмое за две недели повышение вулканической активности, сообщает агентство ANSA.

Вулкан начал выбрасывать в небо крупные части лавы и столб пепла. Части вулканического камня были обнаружены в нескольких населенных пунктах.

Камни упали на авто, повредив их. В некоторых регионах из-за пепла затруднено автомобильное движение.

Извержение вынудило руководство аэропорта Катании на Сицилии закрыть взлетно-посадочную полосу во вторник, 2 марта. Об этом говорится в Twitter аэропорта.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - говорится в сообщении.

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе и за ним постоянно наблюдают специалисты Национального института геофизики и вулканологии.

Как правило, его активность не представляет опасности населению.

