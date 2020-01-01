В Греции произошло землетрясение, есть разрушения

В одном из домов оказался заблокированным пожилой мужчина после обвала стены в результате землетрясения.

В Греции произошло землетрясение, оползни и повреждения домов зафиксированы в деревнях Дамаси, Влахогианни и Месохори, которые находились недалеко от эпицентра. Об этом сообщает Kathimerini.

Землетрясение силой 6 баллов вызвало разрушения в ближайших к эпицентру селах. В одном из домов оказался заблокированным пожилой мужчина после обвала стены. Пострадала местная церковь.

Мост на автодороге из Эласона в Ларису закрыли для движения после того, как на нем появилась заметная трещина.

Местные жители остаются на улице, разместившись в парках и на площадях.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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