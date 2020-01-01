Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции произошло землетрясение, есть разрушения

Комментариев: 0
В одном из домов оказался заблокированным пожилой мужчина после обвала стены в результате землетрясения.
Землетрясение в Греции
Землетрясение в Греции
twitter.com/aibf82

В Греции произошло землетрясение, оползни и повреждения домов зафиксированы в деревнях Дамаси, Влахогианни и Месохори, которые находились недалеко от эпицентра. Об этом сообщает Kathimerini.

Землетрясение силой 6 баллов вызвало разрушения в ближайших к эпицентру селах. В одном из домов оказался заблокированным пожилой мужчина после обвала стены. Пострадала местная церковь.

Мост на автодороге из Эласона в Ларису закрыли для движения после того, как на нем появилась заметная трещина.

Местные жители остаются на улице, разместившись в парках и на площадях.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Греция, фото, разрушения, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь