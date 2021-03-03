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Еще одна страна ЕС планирует купить российскую вакцину

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Власти Хорватии ведут переговоры относительно покупки партии незарегистрированного в ЕС российского препарата Спутник V.
Хорватия заинтересовалась российской вакциной
Хорватия заинтересовалась российской вакциной

Хорватия стала третьей страной ЕС, которая заинтересовалась российской вакциной Спутник V несмотря на отсутствие регистрации препарата на территории содружества. Сейчас власти страны ведут переговоры относительно покупки, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил журналистам, что его страна запросила документацию о производстве вакцины для передачи местному регулирующему органу.

Берош отметил, что одобрения местного регулирующего органа хватит, чтобы правительство продолжило закупку вакцины.

"Это не признак дистанцирования от процедур ЕС, а стремление к дополнительному подходу, который должен соответствовать европейским и хорватским нормам", - сказал Берош.

Ранее СМИ сообщали, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины, не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

Ранее сообщалось, что правительству Словакии угрожает отставка после закупки российской вакцины. Напомним, Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая купила российский препарат Спутник V, несмотря на то, что он не зарегистрирован в ЕС. 

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Теги: вакцина, Хорватия, переговоры, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Анатолий    03.03.2021, 20:34
Оценка:  -2
Анатолий
Що хочеться пограти в рашенрулетку: хто виживе - хто ні?
jdferrcxer    03.03.2021, 19:22
Оценка:  -20
jdferrcxer
Смахивает на зраду,если честно! :-)
qwsdcvnm    03.03.2021, 18:59
Оценка:  -20
qwsdcvnm
И зачем было вы..бываться. Покупайте Индию.
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